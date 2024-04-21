明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

布林肯周三啟程訪京滬  議題涵俄烏中東台海產能過剩 (03:42)

美國國務院當地時間20日表示，美國國務卿布林肯將於周三至周五（4月24日至26日）訪問中國，就中東、俄烏戰事和南海、台海局勢等議題與中國外長王毅等中方官員會談，期間還會談及近期美方多次提及的中國產能過剩問題。

布林肯去年6月訪問北京，時隔不到一年，將偕同數位國務院官員再次訪華。國務院高階官員舉行電話背景簡報時表示，布林肯此行除了前往北京，還將訪問上海。美方官員亦提到，在台灣總統就職前的敏感時期，希望所有國家避免採取使局勢升級的挑釁行動。

布林肯一行人包括剛從中國返美、主管亞太事務的助卿康達（Daniel Kritenbrink）、國際毒品暨執法事務助卿羅賓遜（Todd Robinson）、負責網絡空間和數碼政策的無任所大使菲克（Nathaniel Fick）以及公共外交及公共事務次卿艾倫（Elizabeth Allen）。

美方官員表示，中美現在的處境與一年前不同，當時雙邊關係正處於歷史低點，「我們已着手穩定雙邊關係，同時不犧牲我們加強聯盟、積極競爭和捍衛我們利益的能力」。他指出，布林肯此行有3目標：在關鍵議題上取得進展、明確且直接地傳達對區域及全球議題的關切，及負責任地管理競爭，以免造成誤判或衝突。官員也預告，可預期雙邊在未來幾周、幾個月將進行更多高階外交接觸及互動。

布林肯除了延續兩國元首「習拜會」的承諾，推進禁毒合作及強化兩軍溝通等外，將明確且坦率地提出美國對人權、不公平經濟及貿易行為、中國工業產能過剩、中國支持俄羅斯國防業等問題的關切。布林肯還將討論印太區域的挑戰，包括「中國在南海挑釁、北韓威脅言論及魯莽行動、緬甸危機及重申台海和平與穩定的重要性」。（路透社、法新社、中央社）

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞