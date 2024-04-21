布林肯周三啟程訪京滬  議題涵俄烏中東台海產能過剩 (03:42)

布林肯去年6月訪問北京，時隔不到一年，將偕同數位國務院官員再次訪華。國務院高階官員舉行電話背景簡報時表示，布林肯此行除了前往北京，還將訪問上海。美方官員亦提到，在台灣總統就職前的敏感時期，希望所有國家避免採取使局勢升級的挑釁行動。

布林肯一行人包括剛從中國返美、主管亞太事務的助卿康達（Daniel Kritenbrink）、國際毒品暨執法事務助卿羅賓遜（Todd Robinson）、負責網絡空間和數碼政策的無任所大使菲克（Nathaniel Fick）以及公共外交及公共事務次卿艾倫（Elizabeth Allen）。

美方官員表示，中美現在的處境與一年前不同，當時雙邊關係正處於歷史低點，「我們已着手穩定雙邊關係，同時不犧牲我們加強聯盟、積極競爭和捍衛我們利益的能力」。他指出，布林肯此行有3目標：在關鍵議題上取得進展、明確且直接地傳達對區域及全球議題的關切，及負責任地管理競爭，以免造成誤判或衝突。官員也預告，可預期雙邊在未來幾周、幾個月將進行更多高階外交接觸及互動。

布林肯除了延續兩國元首「習拜會」的承諾，推進禁毒合作及強化兩軍溝通等外，將明確且坦率地提出美國對人權、不公平經濟及貿易行為、中國工業產能過剩、中國支持俄羅斯國防業等問題的關切。布林肯還將討論印太區域的挑戰，包括「中國在南海挑釁、北韓威脅言論及魯莽行動、緬甸危機及重申台海和平與穩定的重要性」。（路透社、法新社、中央社）