北京電影節取消展映《但願人長久》  原因「拷貝損壞」 (00:50)

多名已購票影迷昨在社交平台分享收到退票通知，包括原定4月20日晚上8時30分在深影國際影城影院、4月23日下午2時30分在耀萊成龍影城的放映計劃取消，原因是「拷貝損壞無法修復」。

中央廣播電視總台和北京市政府共同主辦的第十四屆北京國際電影節於4月18日至26日在北京舉辦。北京國際電影節官方微博14日還曾推介《但願人長久》等4部聚焦於「成長」主題的入圍影片。

儘管官方解釋是「拷貝損壞」，但不少網民仍對《但願人長久》被取消展映原因猜測紛紛。新浪微博帳號「能聽到說明你大腦產生幻覺啦」語帶雙關留言：「《但願人長久》一聽就是滿文軍」。

滿文軍曾是內地當紅歌手，演唱過武俠劇《俠客行》片尾曲《但願人長久》，但他在2009年因聚眾吸毒遭行政拘留14天，成為內地早期「劣跡藝人」代表，之後多次復出無望。而此次電影《但願人長久》中，父親（吳慷仁飾）因吸毒時常進出監獄，有關「吸毒」場景被猜測是「有害情節」。不過，有關猜測並未獲官方證實，主辦方也未介紹會否另行安排展映。（綜合報道）