北京半馬組委會發布調查結果　取消何杰冠軍賽績 (16:20)

組委會稱，根據規則，賽事可邀特邀運動員及配速員，但配速員未經批准不得以特邀運動員身分參賽。本次賽事中，賽事承辦單位之一中奧路跑經贊助商特步推薦，邀請了28名國內外運動員作為特邀運動員參賽，包括何杰及4名外籍配速員。但特步未有明確標註配速員，導致中奧路跑未向組委會報備，將4名配速員報名為特邀運動員參賽。相關報道：特步對事件引發爭議表示誠摯歉意

比賽當日，4名配速員佩戴特邀運動員號碼布參賽，同時作為何杰配速員領跑。其後其中一人自行退賽，餘下3人繼續領跑，至最後兩公里主動減速，結果何杰獲勝。

除了取消何杰的賽績，北京半馬組委會解除了中奧路跑的承辦營運資格，取消本賽期內特步的賽事合作伙伴資格，責成兩者公開道歉，並對負責人進行嚴肅處理。（澎湃新聞）

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