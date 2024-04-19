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北京半馬組委會發布調查結果　取消何杰冠軍賽績 (16:20)

中國馬拉松紀錄保持者何杰本月14日在北京市半程馬拉松比賽中獲勝，同賽3名非洲跑手被質疑在衝線前減速，「放水」讓何杰勝出。北京半程馬拉松組委會今日（19日）公布調查結果，取消何杰及上述3名非洲跑手的比賽成績，收回獎盃、獎牌和獎金，並報中國田徑協會備案。相關熱點：帶中國馬拉松進「206時代」 何杰北京半馬冠軍遭取消 胡錫進：大快人心

組委會稱，根據規則，賽事可邀特邀運動員及配速員，但配速員未經批准不得以特邀運動員身分參賽。本次賽事中，賽事承辦單位之一中奧路跑經贊助商特步推薦，邀請了28名國內外運動員作為特邀運動員參賽，包括何杰及4名外籍配速員。但特步未有明確標註配速員，導致中奧路跑未向組委會報備，將4名配速員報名為特邀運動員參賽。相關報道：特步對事件引發爭議表示誠摯歉意

比賽當日，4名配速員佩戴特邀運動員號碼布參賽，同時作為何杰配速員領跑。其後其中一人自行退賽，餘下3人繼續領跑，至最後兩公里主動減速，結果何杰獲勝。

除了取消何杰的賽績，北京半馬組委會解除了中奧路跑的承辦營運資格，取消本賽期內特步的賽事合作伙伴資格，責成兩者公開道歉，並對負責人進行嚴肅處理。（澎湃新聞）

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