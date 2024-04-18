吉林通報帶病做操女生猝死事件  輔導員被撤銷教師資格調職 (23:45)

通報確認事發經過：4月12日6時28分45秒，早操尚未開始時，趙秭浚突然倒地。6時28分56秒，輔導員宋鑫現場查看情況並採取急救措施，學生唐某某撥打120。6時35分28秒，急救車趕到現場展開急救，6時39分30秒送院。4月14日3時52分，趙秭浚經搶救無效死亡。

通報確認趙秭浚患有先天性心臟病，宋鑫和學院副書記曾分別審簽同意她體能測試免試。但作為學生幹部，趙秭浚經常參與早操，早操內容主要包括八段錦、走步、做操等形式。

通報亦證實，趙秭浚清明節放假返校後到宋鑫家附近，給對方送上1條鯰魚和數條鯽魚，表示是從家裏帶回。宋鑫收下。

根據調查結果，白城醫學高等專科學校決定撤銷宋鑫教師資格，調離輔導員崗位；並依據黨內法規給予相應處理。吉林省教育廳責成白城醫學高等專科學校作出深刻檢查。

內地互聯網近日接連揭發同類事件。寧夏銀川市第24中學今天也發通告，介紹該校初中一年級男生跑操時突然暈倒猝死情況，希望廣大網民尊敬逝者及家屬，「不信謠，不傳謠。」

通報稱，4月12日上午該校舉辦課間操活動，全校學生集合完畢開始跑步鍛煉，9時16分，初一馬姓學生突然暈倒，隨後校醫開展急救，學校老師同步撥打120急救電話並聯絡學生家長。9時22分救護車到達現場，班主任及校醫隨車將該生送往醫院進行搶救。11時55分醫院宣布該生經搶救無效後死亡，死亡診斷結果為呼吸心跳驟停。當日上午警方介入調查，排除刑事案件。

（央視新聞、新京報）