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拜登：對華鋼鋁加兩倍關稅　美方展301調查　中方：一錯再錯 (09:59)

美國總統拜登周三（17日）到訪有「鋼鐵之城」之稱的賓夕法尼亞州匹茲堡市，表示已要求美國貿易代表辦公室（USTR）對中國鋼鋁產品增加兩倍進口關稅。USTR宣布發起針對中國海事、物流和造船業的301條款（Section 301）關稅調查。中國商務部對此表示強烈不滿，堅決反對。

拜登在匹茲堡的美國鋼鐵工人聯合會總部發表講話，批評中國在鋼鋁業方面「是作弊而非競爭」，中國鋼鋁業獲得政府大幅資助，毋須擔心利潤，並以低價向全球傾銷過剩產品。目前美國對中國鋼鋁產品徵收7.5%關稅，拜登稱已指示USTR，若調查證實中方有反競爭行為，便將關稅提高兩倍。

拜登形容中國「仇外」，但強調美方非尋求與中方衝突，而是公平競爭，重申中美之間不存在貿易戰，加徵關稅不會傷害他與中國國家主席習近平的關係。

白宮則發聲明指出，中國政府對其鋼鋁業的政策和補貼，令美國的高質素產品被中國人為壓價的替代品削弱，導致美國鋼鋁工人面臨不公平競爭。

華商務部：將自身產業問題歸咎中國

中國商務部批評美方發起針對中國海事、物流和造船業的301調查，做法充斥大量不實指摘，將正常貿易投資活動曲解為損害美國國家安全和企業利益，將自身產業問題歸咎中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識。

商務部續稱，美國上屆政府啟動對華301調查並對華加徵關稅，已被世貿組織裁定違反世貿規則，批評美方出於國內政治需要發起新的301調查，是一錯再錯。商務部敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法，回到以規則為基礎的多邊貿易體制。（法新社／白宮網站／中國商務部）

相關字詞﹕中美關係 拜登 關稅 中國 美國 編輯推介

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