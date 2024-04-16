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吉林女學生早操期間心臟病發  家屬控訴輔導員刁難致死 (23:50)

吉林白城醫學高等專科學校有一年級女學生上周五（12日）在做早操期間暈倒猝死，引發關注，大量網民昨（15日）轉發事件消息，稱涉事輔導員宋鑫對死者趙秭浚不滿，故意讓其帶病參加早操，還阻止旁人施救。

內地媒體今天（16日）報道，小趙的親屬王女士表示，家屬已與校方達成和解，賠償更已到賬，並希望媒體不要再介入。

趙秭浚嬸嬸王女士昨稱，小趙患先天心臟病，入學時，就曾遞交相關證明，准免參加體育活動。今年清明節期間，趙在宋的暗示下為其購買活魚，但魚送到對方手中時已死亡，引起宋鑫不滿，撤銷趙的班長職務，還自此不斷刁難小趙，強迫她帶病出操。更有網民傳出，趙女病發倒臥在地之際，宋稱其是詐病，阻止現場學生靠近。

吉林白城醫學高等專科學校回應稱，小趙確因心臟病突發死亡，但家屬反映的送禮等問題并不屬實。白城市公安局保平派出所表示警方已經介入，具體信息不便透露。吉林省教育廳相關工作人員昨回應稱，校方的施救過程及時，與網傳信息不符；關於家屬反映收禮一事，相關部門已在調查。

網傳影片顯示一名長者抱着趙的相片坐在學校門口痛哭，引來多人圍觀後被警察帶走。疑為死者生前的抖音賬號「zhaozijun11」昨湧入大量網民悼念，要求調查真相、還死者公道。

無獨有偶，石家莊工程職業學院今天（17日）也被揭發一名學生上月因生病請假，但輔導員不批准，導致該學生最終因救治不及時死亡，家屬在校門外拉橫幅維權。目前官方、校方仍未回應事件。（綜合報道）

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