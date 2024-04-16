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習近平晤朔爾茨　習近平：中德無根本利益衝突　應客觀看待產能問題 (14:17)

【14:17更新】國家主席習近平今日（16日）上午在北京釣魚台國賓館會見訪華的德國總理朔爾茨。習近平表示，中德之間沒有根本利益衝突，彼此不構成安全威脅。而中德都支持自由貿易和經濟全球化，雙方要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟法則出發，客觀、辯證看待產能問題，並多探討合作。

習近平指出，中德是世界第二、第三大經濟體，鞏固和發展中德關係的意義超越雙邊關係範疇，對亞歐大陸及全世界有重要影響。中德合作對雙方、世界有利，世界愈是動盪，雙方愈要提升中德關係的韌性和活力，堅持合作主基調和發展大方向，牢牢把握中德是全方位戰略伙伴這一定位。

習近平指出，中德產業鏈供應鏈深度互嵌，兩國市場高度依賴。中德互利合作不是「風險」，而是雙方關係穩定的保障、開創未來的機會。無論是機械製造、汽車等傳統領域，或是綠色轉型、數位化、人工智慧等新興領域，兩國都有合作共贏的巨大潛力待挖掘。中德應獨立自主進行多邊領域協作，推動國際社會用實際行動更好應對氣候變遷、發展不平衡、區域衝突等全球性挑戰。

朔爾茨表示，目前德中關係發展良好，雙方各層級、各領域交往密切。德方願同中方繼續加強兩國關係，深化雙邊對話與合作。而德國作為歐盟重要成員，願為促進歐盟同中國關係良好發展發揮積極作用。

習近平與朔爾茨亦就烏克蘭及加沙危機交換意見。會面後，兩人一起散步並共進午餐，就廣泛議題進一步深入交流。（央視）

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