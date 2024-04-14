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2024年4月14日星期日
成都養豬場7人在化糞池氣體中毒死亡
(00:09)
四川成都彭州市應急管理局通報，今天（13日）下午，彭州市麗春鎮一家養豬場發生化糞池氣體中毒事故，造成7人死亡。
事發後，官方各部門人員赴現場救援，事故原因正在進一步調查中。（新華社）
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