中菲仁愛礁曾有「君子協定」  小馬可斯：前政府與華秘密協議 (23:54)

圍繞中方譴責菲律賓當局矢口否認杜特爾特政府時期同中方達成的南海仁愛礁「君子協定」，正在華盛頓的菲總統小馬可斯周五（12日）直指，所謂「君子協定」是一項「秘密協議」，擔心不公開該協議可能會損害馬尼拉的主權和領土完整。
「杜特爾特政府向中國承諾了什麼？直到現在我們才確認了這樣的協議。他們稱之為君子協議，我稱之為秘密協議。」小馬可斯說，他準備與杜特爾特坐下來討論外交政策和與南海有關的協議，並重申他不同意簽訂秘密協議的做法，希望杜特爾特承擔責任——如果這是一個錯誤的決定。
杜特爾特周四（11日）承認，他與中國國家主席習近平就維持南海的現狀曾達成共識，「除了與習近平主席握手之外，我唯一記得的就是『現狀』，就是（南海）沒有活動，沒有武裝巡邏，這樣就不會有麻煩」。他說，這是一份君子協定，是一份永遠能維護南海和平的協議。該協議涉及不攜帶用於修復和保養仁愛礁坐灘軍艦的建築材料。
杜特爾特還提到，當年他與習近平會談時提出，菲律賓只會堅持南海的一部分屬於菲律賓，並會在那裏開採石油。習近平回應說「恐怕你不能這樣做，因為這意味着麻煩」。杜特爾特稱理解習近平的意思是菲方如果堅持自己做法，中國最終會宣戰。
中國駐菲律賓大使館發言人今天（13日）就處理當前仁愛礁局勢闡明中方三點立場：第一，中方要求菲方盡快拖走仁愛礁「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀。第二，在菲拖走「坐灘」軍艦之前，如菲需要對該艦居住人員提供生活物資補給，中方願從人道主義出發，在事先向中方通報，並經現場核查後，允許菲方實施運補，中方將全過程予以監控。第三，如果菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻。
（菲律賓星報、菲律賓商報、中國駐菲使館網站）