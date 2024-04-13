中菲仁愛礁曾有「君子協定」  小馬可斯：前政府與華秘密協議 (23:54)

「杜特爾特政府向中國承諾了什麼？直到現在我們才確認了這樣的協議。他們稱之為君子協議，我稱之為秘密協議。」小馬可斯說，他準備與杜特爾特坐下來討論外交政策和與南海有關的協議，並重申他不同意簽訂秘密協議的做法，希望杜特爾特承擔責任——如果這是一個錯誤的決定。

杜特爾特周四（11日）承認，他與中國國家主席習近平就維持南海的現狀曾達成共識，「除了與習近平主席握手之外，我唯一記得的就是『現狀』，就是（南海）沒有活動，沒有武裝巡邏，這樣就不會有麻煩」。他說，這是一份君子協定，是一份永遠能維護南海和平的協議。該協議涉及不攜帶用於修復和保養仁愛礁坐灘軍艦的建築材料。

杜特爾特還提到，當年他與習近平會談時提出，菲律賓只會堅持南海的一部分屬於菲律賓，並會在那裏開採石油。習近平回應說「恐怕你不能這樣做，因為這意味着麻煩」。杜特爾特稱理解習近平的意思是菲方如果堅持自己做法，中國最終會宣戰。

中國駐菲律賓大使館發言人今天（13日）就處理當前仁愛礁局勢闡明中方三點立場：第一，中方要求菲方盡快拖走仁愛礁「坐灘」軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀。第二，在菲拖走「坐灘」軍艦之前，如菲需要對該艦居住人員提供生活物資補給，中方願從人道主義出發，在事先向中方通報，並經現場核查後，允許菲方實施運補，中方將全過程予以監控。第三，如果菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻。

（菲律賓星報、菲律賓商報、中國駐菲使館網站）