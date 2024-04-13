中方闡明仁愛礁局勢立場　要求菲盡快拖走坐灘軍艦 (16:16)

中國駐菲律賓大使館發言人表示，第一，菲律賓派軍艦在仁愛礁長期「坐灘」侵犯中國主權，違反《南海各方行為宣言》關於不在無人島礁採取居住行為的規定。中方要求菲方盡快拖走該艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀。

第二，菲方拖走「坐灘」軍艦之前，如需要對該艦居住人員提供生活物資補給，中方願從人道主義出發，事先向中方通報並經現場核查後，允許菲方實施運補，中方將全程予以監控。

第三，如果菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻，以維護中國主權和《南海各方行為宣言》的嚴肅性。

中國駐澳洲大使館發言人今日也指出造成仁愛礁當前局勢的原因，一是菲方違背承諾，拒拖走仁愛礁非法「坐灘」軍艦；二是矢口否認上任總統杜特爾特政府時期中菲達成的「君子協定」，在海上肆意侵權挑釁；三是隨意拋棄本屆政府與中方就仁愛礁問題達成的內部諒解，執意向「坐灘」軍艦運送建築材料，企圖大規模維修加固，以實現對仁愛礁的永久佔領。

發言人重申，南海仲裁案所謂裁決非法無效，菲律賓依據該裁決主張仁愛礁屬於菲律賓的專屬經濟區和大陸架，在法律上站不住腳。中國在南海的領土主權和海洋權益在任何情況下不受該裁決影響。（中新社/中通社）