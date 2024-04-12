習近平：中蘇友誼歷久彌堅  願與蘇里南維護共同利益 (20:22)

習近平說，蘇里南是第一批同新中國建交、同中國建立戰略伙伴關係以及同中國簽署共建「一帶一路」合作規劃的加勒比國家之一。中方願同蘇方一道努力，進一步鞏固政治互信，加強經貿合作，擴大人文交流，密切國際協作，推動構建更加緊密的中蘇戰略合作伙伴關係，更好造福兩國人民。

習近平強調，中方歡迎更多蘇里南優質特色產品進入中國市場，願同蘇方深化共建「一帶一路」合作，加強發展戰略對接，拓展貿易、投資、農業、能源、礦業、基礎設施建設、數字經濟等領域合作。雙方要繼續鼓勵人文交流，便利人員往來，共同建設好孔子學院。

中方重視發展同加勒比國家關係，支持加勒比國家謀求繁榮發展、增進民眾福祉，願繼續為地區國家經濟社會發展提供力所能及的幫助。

單多吉表示，蘇中建交48年來，蘇方始終堅定恪守一個中國原則，將繼續堅定不移支持中國實現國家統一。蘇方支持共建「一帶一路」和全球發展倡議，願同中方加強協作，共同推動構建人類命運共同體。

會談後，兩國元首共同見證簽署關於經貿投資、綠色發展、數字經濟、教育等領域多項雙邊合作文件。（新華社）