習近平：中蘇友誼歷久彌堅  願與蘇里南維護共同利益 (20:22)

國家主席習近平今天（12日）下午在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的蘇里南總統單多吉舉行會談。習近平指出，中蘇友誼源遠流長、歷久彌堅，中方願同蘇里南等發展中國家一道，加強多邊協調和團結合作，維護共同利益，實現共同發展，推動構建人類命運共同體。
習近平說，蘇里南是第一批同新中國建交、同中國建立戰略伙伴關係以及同中國簽署共建「一帶一路」合作規劃的加勒比國家之一。中方願同蘇方一道努力，進一步鞏固政治互信，加強經貿合作，擴大人文交流，密切國際協作，推動構建更加緊密的中蘇戰略合作伙伴關係，更好造福兩國人民。
習近平強調，中方歡迎更多蘇里南優質特色產品進入中國市場，願同蘇方深化共建「一帶一路」合作，加強發展戰略對接，拓展貿易、投資、農業、能源、礦業、基礎設施建設、數字經濟等領域合作。雙方要繼續鼓勵人文交流，便利人員往來，共同建設好孔子學院。
中方重視發展同加勒比國家關係，支持加勒比國家謀求繁榮發展、增進民眾福祉，願繼續為地區國家經濟社會發展提供力所能及的幫助。
單多吉表示，蘇中建交48年來，蘇方始終堅定恪守一個中國原則，將繼續堅定不移支持中國實現國家統一。蘇方支持共建「一帶一路」和全球發展倡議，願同中方加強協作，共同推動構建人類命運共同體。
會談後，兩國元首共同見證簽署關於經貿投資、綠色發展、數字經濟、教育等領域多項雙邊合作文件。（新華社）