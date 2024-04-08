習近平會見越南國會主席王庭惠　稱捍衛社會主義是中越共同利益 (17:47)

習近平請王庭惠轉達對越共總書記阮富仲的親切問候。習近平指出，志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵，「同志加兄弟」是中越兩黨兩國傳統友誼最生動的寫照。雙方要共同努力，推動中越命運共同體建設取得更多成果，服務各自現代化建設，更好造福兩國人民，也為世界社會主義事業作出更大貢獻。

習近平強調，雙方要以高水平互信鑄牢中越命運共同體意識，以高質量合作夯實中越命運共同體根基，以高度政治智慧推進中越命運共同體建設。

王庭惠轉達阮富仲對習近平的親切問候和美好祝福。王庭惠表示，作為同志加兄弟，越南黨和政府高度讚賞中國的發展進步，由衷欽佩中共十八大以來中國特色社會主義取得的歷史性成就。越方堅持獨立自主的外交政策，將中國作為越南對外關係的頭等優先戰略選擇，將按照阮富仲和習近平確立的「六個更」目標，與中方密切各層級交流合作，持續鞏固高水平政治互信，積極推進「兩廊一圈」和「一帶一路」對接。越南國會願與中國全國人大保持密切交往交流，為夯實兩國民間友好、推進構建具有戰略意義的越中命運共同體發揮積極作用。（新華社）