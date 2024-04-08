明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

習近平會見越南國會主席王庭惠　稱捍衛社會主義是中越共同利益 (17:47)

國家主席習近平今天（8日）在北京人民大會堂會見越南國會主席王庭惠。習近平強調，當前國際和地區形勢發生深刻複雜變化，捍衛社會主義制度、維護國家穩定和發展，是中越雙方共同利益所在。

習近平請王庭惠轉達對越共總書記阮富仲的親切問候。習近平指出，志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵，「同志加兄弟」是中越兩黨兩國傳統友誼最生動的寫照。雙方要共同努力，推動中越命運共同體建設取得更多成果，服務各自現代化建設，更好造福兩國人民，也為世界社會主義事業作出更大貢獻。

習近平強調，雙方要以高水平互信鑄牢中越命運共同體意識，以高質量合作夯實中越命運共同體根基，以高度政治智慧推進中越命運共同體建設。 

王庭惠轉達阮富仲對習近平的親切問候和美好祝福。王庭惠表示，作為同志加兄弟，越南黨和政府高度讚賞中國的發展進步，由衷欽佩中共十八大以來中國特色社會主義取得的歷史性成就。越方堅持獨立自主的外交政策，將中國作為越南對外關係的頭等優先戰略選擇，將按照阮富仲和習近平確立的「六個更」目標，與中方密切各層級交流合作，持續鞏固高水平政治互信，積極推進「兩廊一圈」和「一帶一路」對接。越南國會願與中國全國人大保持密切交往交流，為夯實兩國民間友好、推進構建具有戰略意義的越中命運共同體發揮積極作用。（新華社）

相關字詞﹕習近平 王庭惠

上 / 下一篇新聞