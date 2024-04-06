花蓮地震｜增至13死　太魯閣發現女背包客遺體　天王星大樓傾斜加劇暫停拆卸【短片】 (18:09)

【12:46】台灣花蓮地震發生至今4天，中央災害應變中心今早公布最新地震死傷數字，截至早上10時，至少10人死亡、1135人受傷、12人失蹤，其中兩名失蹤者分別為一名英國男子和其台灣女友。死亡數字比昨日調低兩人，是因昨日於太魯閣國家公園砂卡礑步道發現的兩具遺體尚未能挖出，暫不列入死亡名單。

太魯閣砂卡礑步道目前仍有游姓一家五口及另一名胡姓女子失蹤。除了昨日發現的其中2人遺體，消防署特搜隊今早再在現場發現第三具遺體壓在石頭下，正嘗試用削岩機破壞巨石拉出遺體。

而今日救災「黃金72小時」已過，搜救人員今早原定出動吊掛重型機器搜救，但受天雨影響且餘震不斷，導致搜救工作屢遇瓶頸。截至昨晚，尚有284名旅客滯留在太魯閣晶英酒店，預計今天撤離。酒店目前物資充足，未有補給需要。

而昨日開始拆卸的花蓮天王星大樓，今日上午監測到更加傾斜，故此暫停拆卸工程，結構技師和拆除業者將討論是否改變拆除方向。（中央社/自由時報）