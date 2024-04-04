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即時兩岸

花蓮地震｜10死逾千傷　逾600人受困【短片】 (18:01)

航拍看花蓮地震山崩（法新社片段）

【18:01更新】台灣花蓮對開海域昨（3日）發生黎克特制7.2級地震，造成大規模破壞。截至今午約4時半，全台釀10死、1067傷、660人受困。花蓮災情最嚴重，蘇花公路落石砸中車輛造成傷亡，有兩棟大樓嚴重傾斜。

亡數字

地震造成10死。新增的死亡個案是在太魯閣國家公園小錐麓步道失蹤的65歲男子，其餘包括太魯閣國家公園得卡倫步道3人、台8縣2人、欣欣和仁礦區1人、大清水休憩區2人及花蓮天王星大樓1人。

停電停水

中央社今早11時許報道，全台曾有約372,947戶停電，已修復372,610戶，現仍有花蓮縣337戶停電，待道路搶通後當局會立即派員搶修。

供水方面，全台曾有161,887戶停水，已修復112,327戶，現時花蓮縣仍有9914戶停水。當局預計午夜12時前修復，並調度水車供民眾使用。

桃園機場

桃園國際機場公司表示，空陸側營運正常，航廈內多處天花板、牆面及灑水頭掉落，已安排搶修。

捷運

部分捷運未恢復。新北環狀線昨午5時開始運行「板橋站至產業園區站」，採單線雙向方式運行，其他路段仍待確認系統安全無虞方可陸續開放。

道路封閉

蘇花路廊災損狀況嚴重，蘇澳至崇德全線封閉。（中央社／中時新聞網）

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