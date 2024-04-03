台灣花蓮海域7.3級地震　至少9死946傷 (20:16)

【20:16】根據中央災害應變中心，截至晚上7時，地震造成全台受傷人數增至946人、137人受困。死亡人數維持9人。

【17:11】根據中央災害應變中心，截至下午4時30分，地震造成全台最少9人死、821人傷、127人受困。

其中位於花蓮市軒轅路及重慶路交界的8層高天王星大樓嚴重傾斜，至今救出23人。最後一名受困者是花蓮高農的康姓女教師，她仍在大樓內，身體被壓住，已無生命迹象。

【15:00】台灣當局表示，花蓮地震增至7死。

【14:26】台灣當局表示，花蓮地震增至711人受傷。死亡人數維持4人，仍有77人被困。

【12:32】台灣三立新聞網報道，地震造成至少4死、98傷，包括一名駕駛砂石車的司機在大清水隧道前遭落石砸中死亡，以及太魯閣國家公園錐麓古道上3名登山客遭落石砸中，已確認死亡。

日本沖繩亦有強烈震感，當局一度向沖繩主島、宮古島及八重山群島發海嘯警報，警告或會有3米高海浪，呼籲沿岸民眾立即撤離。至當地時間中午約12時，日本氣象廳解除沖繩縣海嘯警報，但提醒水位可能仍有變化，呼籲民眾保持警覺。菲律賓亦發出海嘯警報，預料有「海嘯高浪」（high tsunami waves），警告沿海區域的民眾撤離。

大陸自然資源部海嘯預警中心亦發布海嘯一級警報（紅色），預料地震震央周邊或會引發局部海嘯。警報隨後解除。

香港天文台表示，接獲超過100名市民報告表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III （三）度，即室內有感，類似小型貨車駛過的震動。（中央社／中國地震台網／天文台）