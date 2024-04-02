明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

習近平拜登通電話 交換涉台港人權等立場 (23:18)

新華社報道，國家主席習近平4月2日晚應約與美國總統拜登通電話。兩國元首就中美關係以及雙方共同關心的問題坦誠深入交換了意見。

習近平強調，戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的「第一粒鈕扣」。中美這樣兩個大國，不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗，應該相互尊重、和平共處、合作共贏，繼續沿著穩定、健康、可持續的道路向前走，而不應該走回頭路。

習近平指出，今年的中美關係要堅持幾條大的原則。一是以和為貴，堅守不衝突不對抗的底線，不斷提升對中美關係的正面預期。二是以穩為重，不折騰、不挑事、不越界，保持中美關係總體穩定。三是以信為本，用行動兌現各自承諾，將「舊金山（三藩市）願景」轉為「實景」。雙方要以相互尊重的方式加強對話，以慎重的態度管控分歧，以互惠的精神推進合作，以負責的擔當加強國際協調。

習近平強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。對於「台獨」勢力分裂活動和外部縱容支持，中方不會聽之任之。希望美方把拜登總統先生不支持「台獨」的積極表態落實到行動上。美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子愈拉愈長。這不是「去風險」，而是製造風險。如果美方願意開展互利合作，共享中國發展的紅利，中方的大門始終是敞開的；如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，中方也不會坐視不管。

習近平亦闡述了中方在涉港、人權、南海等問題上的立場。

拜登表示，美中關係是世界上影響最深遠的雙邊關係。舊金山會晤以來美中關係取得的進展表明，雙方可以積極推進合作，同時負責地管理分歧。拜登重申，美方不尋求進行「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。美方奉行一個中國政策。中國發展有利於世界，美國不尋求遏制中國發展，不尋求同中國「脫鉤」。願安排耶倫財長、布林肯國務卿近期訪華，同中方加強對話溝通，避免誤判，推進合作，推動兩國關係穩定發展，共同應對全球性挑戰。

兩國元首還就烏克蘭危機、朝鮮半島局勢等交換了意見。

兩國元首認為，這次通話是坦誠、建設性的。雙方同意繼續保持溝通，責成雙方工作團隊落實好「舊金山願景」，推進外交、經濟、金融、商務等領域磋商機制以及兩軍溝通，在禁毒、人工智能、應對氣候變化等領域開展對話合作，採取進一步措施擴大兩國人文交流，就國際和地區問題加強溝通。中方歡迎耶倫財長、布林肯國務卿近期訪華。（新華社）

上 / 下一篇新聞