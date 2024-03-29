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台灣著名作家齊邦媛逝世  晚年寫就天籟詩篇《巨流河》 (23:54)

台灣著名作家、學者齊邦媛周四（3月28日）凌晨1時去世，享年100歲。齊邦媛以其回憶錄《巨流河》廣為人知，該書被喻為一部反映中國近代苦難的家族記憶史、一部過渡新舊時代衝突的女性奮鬥史、一部用生命書寫壯闊幽微的「天籟詩篇」。

齊邦媛1924年出生於東北。1930年，「九一八」事變前夕，她離開東北，其後輾轉南京、武漢、重慶等地，求學生涯顛沛流離，最終畢業於武漢大學外文系。1947年，齊邦媛來到台灣。1968年赴美國印第安那大學進修，1969年出任中興大學外文系系主任，1988年從台灣大學外文系教授任內退休，受聘為台大榮譽教授。齊邦媛還曾任美國聖瑪麗學院、舊金山加州州立大學訪問教授，德國柏林自由大學客座教授，曾編選、翻譯、出版文學評論多種。

多年來，齊邦媛致力台灣現代文學英譯工作，推動吳濁流、王禎和、黃春明、李喬、鄭清文、朱天文、平路等台灣代表性作家的文學作品英譯工作，讓台灣文學作品得以在國際發聲，也催生台灣文學館。

齊邦媛最為人稱道的，是退休後自行安排住進養生村，重新開始新的生活，並在規律的自我要求下，完成長篇巨著《巨流河》一書。

2005年，齊邦媛以八旬高齡開始撰寫回憶錄《巨流河》，2009年出版。這部25萬字的作品由長城外的巨流河開始，到台灣南端恆春的啞口海結束，一半是抗戰流亡的家國悲歌，一半是來台墾拓的踏實腳印，為兩岸留下一部「至情至性的家族記憶史」。《巨流河》在兩岸均有出版，受到廣泛關注。

2018年英文版《巨流河》問世，隔年齊邦媛獲母校印第安那大學來台頒贈榮譽博士學位。彼時她致詞時說，「我這一輩子活在愛中，尤其是我父母給我的愛，為了紀念他們，促成我寫成這本書。」

書評家果子離在《散步在傳奇裏》一書記載，齊邦媛雖然生於大陸，卻心繫台灣文學，並稱這是「我們的文學」，這樣的主張曾受到「大中國主義者」指責，也曾碰到台派老作家不跟她握手的窘境，甚至反問齊邦媛「你會講台灣話嗎？」

晚年談及生死，齊邦媛說，每天讀書寫作，每一刻都是永恆。「當我記下了今生忘不了的人與事，好似看到滿山金黃色的大樹，在陽光中，葉落歸根」。

齊邦媛近期因高齡身體況狀不佳反覆進出醫院，時而陷入昏迷，一些友人欲前往她長居的養生村探望，都因其病情反覆未能成行。（新華社、中央社、聯合報）

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