耿爽：中國人民絕不忘記中駐南聯盟使館被炸歷史 (16:30)

官媒新華社今（26日）報道，聯合國安理會周一（25日）就是否應俄羅斯要求舉行「北約轟炸南聯盟25周年」公開會進行程序性表決。中國常駐聯合國副代表耿爽在表決後發言，指出中國人民絕不會忘記以美國為首的北約轟炸中國駐南斯拉夫聯盟共和國使館的歷史。
耿爽表示，中方支持安理會就北約轟炸南聯盟25周年舉行會議，對這一重要歷史事件進行總結與反思，令人遺憾的是，有成員對此提出質疑，安理會還就此進行了表決，中方對表決結果感到失望。
耿爽特別提到，25年前北約轟炸南聯盟期間，有一個中國人民永世難以忘記的沉痛日子。1999年5月7日，以美國為首的北約發射多枚精確制導炸彈轟炸中國駐南聯盟使館，造成3名中國記者遇難、20多名中國外交人員受傷，整個中國外交館舍損毁。這是對中國主權的悍然侵犯，對中國人民感情的嚴重傷害，對國際法和國際關係基本準則的粗暴踐踏。中國人民不宣揚仇恨，但也絕不會忘記歷史。中國人民不倡導以暴易暴，但也絕不會接受這樣的歷史悲劇重演。
安理會周一（25日）下午應俄羅斯要求舉行「北約轟炸南聯盟25周年」公開會。法國對此項議程提出質疑。安理會因此進行程序性表決，因絕大多數安理會成員投了棄權票，會議未能進入實質議程。（新華社）