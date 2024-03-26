耿爽：中國人民絕不忘記中駐南聯盟使館被炸歷史 (16:30)

耿爽表示，中方支持安理會就北約轟炸南聯盟25周年舉行會議，對這一重要歷史事件進行總結與反思，令人遺憾的是，有成員對此提出質疑，安理會還就此進行了表決，中方對表決結果感到失望。

耿爽特別提到，25年前北約轟炸南聯盟期間，有一個中國人民永世難以忘記的沉痛日子。1999年5月7日，以美國為首的北約發射多枚精確制導炸彈轟炸中國駐南聯盟使館，造成3名中國記者遇難、20多名中國外交人員受傷，整個中國外交館舍損毁。這是對中國主權的悍然侵犯，對中國人民感情的嚴重傷害，對國際法和國際關係基本準則的粗暴踐踏。中國人民不宣揚仇恨，但也絕不會忘記歷史。中國人民不倡導以暴易暴，但也絕不會接受這樣的歷史悲劇重演。

安理會周一（25日）下午應俄羅斯要求舉行「北約轟炸南聯盟25周年」公開會。法國對此項議程提出質疑。安理會因此進行程序性表決，因絕大多數安理會成員投了棄權票，會議未能進入實質議程。（新華社）