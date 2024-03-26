英制裁涉發動網攻中國公民及公司　中方強烈譴責稱惡意誹謗 (13:58)

英國外交部公布，遭制裁的兩名中國公民倪高彬和趙光宗同於1985年出生，另武漢曉睿智科技有限責任公司則是一家「幌子公司」，上述兩人及公司皆與由中國國安部支持的網路組織APT31有關。

根據英國政府跨部會制裁資料庫，APT31針對特定目標的「網路釣魚」、資訊系統干預、未經授權取得並匯出敏感資料，對象包括官員、官方機構、國會議員。

卡梅倫表示，與中國官方有關的組織及個人針對性地攻擊英國民主制度和政治過程，這「令人完全無法接受」，他曾「直接」與中國外長王毅談及此議題。卡梅倫去年12月曾與王毅通話，隨後今年2月在「慕尼黑安全會議」期間與王毅舉行雙邊會談。

中國駐英國大使館周一發表聲明，強烈譴責英國政府在毫無根據的情況下，妄稱中國對英國實施網絡攻擊並制裁中國個人和實體的惡劣行徑。

聲明指出，英方在毫無根據的情況下大肆炒作所謂「中國網絡攻擊」，甚至宣布制裁，是徹頭徹尾的政治操弄和惡意誹謗。中方強烈敦促英方立即停止散佈關於中國的虛假信息，停止自導自演的反華鬧劇，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。（新華社/中央社）