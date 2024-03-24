明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

李強：中國經濟向好　基本面沒改變 (14:03)

國務院總理李強今（24日）在北京出席中國發展高層論壇2024年年會開幕式，發表主旨演講時強調，中國經濟回升向好的態勢持續鞏固增強，新產業、新模式、新動能加快成長壯大，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變。

本次年會由國務院發展研究中心主辦。世界銀行行長彭安杰、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃，以及國內外專家學者、企業家、政府官員和國際組織代表約400人參加開幕式。

李強在演講中表示，過去一年「我們頂住外部壓力、克服內部困難，圓滿完成了全年經濟社會發展主要目標任務」。他續稱，廣大企業是中國經濟持續發展的參與者、貢獻者，也是見證者、受益者。中國一直以來都把尊重市場、服務企業作為謀劃經濟工作的重要立足點、實施經濟政策的重要著力點，始終做企業發展成長道路上的同行者、好伙伴。

李強表示，中國將以務實有效的行動推動高質量發展，為世界經濟復蘇和穩定發展注入更多確定性和正能量。將加大宏觀政策調節力度，著力擴大國內需求，進一步推進全國統一大市場建設，大力推進以人為本新型城鎮化，推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。加快構建現代化產業體系，加快發展新質生產力。持續推動綠色轉型，標本兼治穩妥做好各類風險隱患防範化解工作。

（新華社）

相關字詞﹕李強 中國發展高層論壇 編輯推介

上 / 下一篇新聞