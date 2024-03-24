李強：中國經濟向好　基本面沒改變 (14:03)

本次年會由國務院發展研究中心主辦。世界銀行行長彭安杰、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃，以及國內外專家學者、企業家、政府官員和國際組織代表約400人參加開幕式。

李強在演講中表示，過去一年「我們頂住外部壓力、克服內部困難，圓滿完成了全年經濟社會發展主要目標任務」。他續稱，廣大企業是中國經濟持續發展的參與者、貢獻者，也是見證者、受益者。中國一直以來都把尊重市場、服務企業作為謀劃經濟工作的重要立足點、實施經濟政策的重要著力點，始終做企業發展成長道路上的同行者、好伙伴。

李強表示，中國將以務實有效的行動推動高質量發展，為世界經濟復蘇和穩定發展注入更多確定性和正能量。將加大宏觀政策調節力度，著力擴大國內需求，進一步推進全國統一大市場建設，大力推進以人為本新型城鎮化，推動大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新。加快構建現代化產業體系，加快發展新質生產力。持續推動綠色轉型，標本兼治穩妥做好各類風險隱患防範化解工作。

（新華社）