國務院總理李強將出席中國發展高層論壇年會並發表主旨演講 (17:42)

中國發展高層論壇是由國務院發展研究中心主辦、中國發展研究基金會承辦的國家級論壇，2000年創辦。論壇2024年年會由國務院發展研究中心主任陸昊擔任中方主席，美國安達集團董事長兼首席執行官埃文·格林伯格擔任外方主席，年會主題為「持續發展的中國」。

論壇2024年年會由開幕式、專題研討會、閉門研討會等環節組成。論壇專題研討會將圍繞中國持續發展的動能與前景、中國持續發展的機遇與國際合作、碳中和與全球氣候治理、人工智能發展與治理、大健康產業、數字化賦能產業轉型、新型消費與內需潛力釋放、全球經濟增長趨勢八大主題，向世界清晰展示中國經濟持續發展的韌性與活力，回應國際企業界對中國經濟發展的關注。

截至目前，已有110多位外方正式代表確認參會，包括世界銀行、國際貨幣基金組織、亞洲開發銀行、亞洲基礎設施投資銀行的主要負責人，來自能源資源、裝備製造、金融保險、高科技與半導體、醫藥健康、專業服務、日用消費等行業的外資企業董事長和首席執行官以及包括諾貝爾獎和圖靈獎獲得者在內的國際知名學者。

去年的中國發展高層論壇2023年年會由中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席開幕式，宣讀習近平主席賀信並發表主旨演講。

（中國發展高層論壇微信公眾號）