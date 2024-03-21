港中大（深圳）圖書館長葛劍雄：碎片化閱讀也能成為精神食糧 (23:16)

時值香港中文大學（深圳）建校十周年校慶，葛劍雄透露，該校校長徐揚生邀請他出任此職交談時表示，圖書館不僅是一個管理圖書、借書還書或者汲取知識信息的地方，希望他出任圖書館館長，能够對學校起到人文引領的作用；不管哪個學科的大學生，都必須要提高人文素養，「這和我的理念非常契合，一所大學，特別是一流的大學，要在人文精神、價值觀念方面，對一個地區起到引領作用。」

談及高校圖書館紙質圖書借閱量下降的情況時，葛劍雄認為這很正常，包括很多城市書店愈來愈少也是很正常的，這就像毛筆在很多場合被鉛筆、鋼筆取代，「我們要擔心的是讀書人是否愈來愈少，而不是書店愈來愈少。」

「很多人擔心傳統圖書館是不是要『壽終正寢』了，我覺得只要還有從閱讀紙質書中感受到精神愉快的讀者，圖書館就不會消失。我們相信未來永遠有這樣的讀者，他把圖書館作為精神的家園。」葛劍雄說，另一方面圖書館要轉型，要不斷豐富功能，適應新的需要。

談及網絡盛行之下的碎片化閱讀，葛劍雄希望讀者選擇負責任、有聲譽的平台或者網站，選擇好的作者。倘能如此，碎片化閱讀也同樣能够成為精神食糧，成為知識的來源。他還表示，如果真正要掌握一門知識、做一門學問，必須從全書入手，不能只是接受碎片。（中新社）