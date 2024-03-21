《中華遺囑庫白皮書》發布 中青年遺囑數量十年增長24倍 (21:17)

數據顯示，遺囑人平均年齡已經從2018年所統計的77.43歲降低至2023年所統計的67.82歲，遺囑年輕化趨勢明顯。

2017年在中華遺囑庫進行遺囑咨詢的中青年人數量為931人，而到了2023年，咨詢量就已達到17,101人，咨詢量上漲了17.3倍。同樣，2017年在中華遺囑庫進行遺囑保管的中青年人數量為279人，在2023年這一數量達到了7124人，7年上漲了24.5倍。2023年共有167名「00後」在中華遺囑庫訂立遺囑。

中青年群體中，主要財產類型為：不動產、銀行存款、公司股權、理財合同、證券基金、保險單、車輛等。從2017年至2023年，中華遺囑庫一共收到488份涉及虛擬財產的遺囑，北上廣合共佔總數逾89%。

近三年來，立遺囑人的戶均資產量呈明顯增長態勢。已由2021年的626.5萬元（人民幣，下同），上漲到2023年的744.1萬元，漲幅比例高達18.8%。

中華遺囑庫是由「中國老齡事業發展基金會」、「北京陽光老年健康基金會」兩個社會組織於2013年3月21日共同發起的項目。（綜合報道）