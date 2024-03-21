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美國國務院：藏南地區屬印度一部分　中國外交部：中印邊界問題與美方無關 (16:35)

【16:35更新】美國國務院周三（20日）表示，美國政府承認中印接壤的「阿魯納恰爾邦」（即藏南地區）是印度的一部分，並強烈反對任何單方面試圖提出領土要求。

中國外交部發言人林劍周四（21日）在例行記者會上回應稱，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，中印邊界從未劃定，藏南地區歷來是中國領土，這一基本事實不容否定。他亦稱，中印邊界問題是中印兩國之間的事，與美方無關。眾所周知，美方一貫不擇手段挑動利用他國的爭端，以服務其地緣政治私利。

本月9日，印度總理莫迪為阿魯納恰爾邦開通的色拉隧道揭幕，印度並在中印邊境新部署1萬名士兵，中國國防部新聞發言人張曉剛上周五（15日）曾回應稱，藏南地區是中國固有領土，中方從不承認並堅決反對印方非法設立所謂「阿魯納恰爾邦」，印方有關舉動有悖於雙方為緩和邊境局勢所作的努力，要求印方停止採取任何導致邊界問題複雜化的舉動。印度外交部發言人周二（19日）則稱，中國對阿魯納恰爾邦提出「荒謬的主張」。

美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）周三在例行記者會上，被問及上述中印邊境爭拗時，強調美方反對任何單方面越過「中印邊境實際控制線」的入侵或侵佔行動。

（美國國務院網站／路透社／中國國防部網站／央視新聞）

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