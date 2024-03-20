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東航墜機兩年　民航局通報調查未見異常　將續分析原因 (19:31)

東方航空波音737客機梧州墜毁已2年，中國民航局今（20日）通報調查進展，指出各項調查均未見異常，技術調查組將繼續開展實驗驗證及原因分析等工作。

民航局網站報道，中國民用航空局會同有關部門，對事故開展技術調查工作，包括對飛機殘骸搜尋、識別和分析；飛行運行和飛機適航情況；航班保障情況等。

經調查，事發航班機組及客艙機組持有效證照，飛行、執勤、休息時間滿足規定，飛行前健康體檢合格；事發飛機適航證件有效，相關維修人員資質符合要求；起飛前未發現飛機存在故障或異常情況。

另外機場方面，當日相關作業保障人員和設施設備正常，作業和操作符合工作程序；空中交通管制人員資質符合要求，通信導航監視設備工作正常，事發前無線電通信和管制指揮未見異常，飛機所在空域及航路飛行高度層無危險天氣報告；事發航班無申報為危險品的貨郵，無證據表明貨郵和行李中存在危險品。

本次已經是民航局第二度通報該次空難的調查進度（相關報道：東航墜機一年　官方 : 事故複雜罕見調查仍進行中）。事發2022年3月21日下午，由波音737-800型客機執飛的東航MU5735客機從雲南昆明飛往廣州途中，在廣西梧州藤縣琅南鎮莫埌村附近墜毀，機上132人全部罹難。（民航局網站）

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