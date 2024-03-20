外交部亞洲司司長約見菲駐華大使　就南海問題提嚴正交涉 (17:06)

另據中國駐菲律賓使館網站消息，中國駐菲律賓使館發言人就美國國務卿布林肯有關南海問題言論回答記者。發言人指出，中方奉勸美方不要在南海問題上挑事生非、選邊站隊。中方將繼續採取一切必要措施，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益，維護南海和平穩定。

發言人表示，近段時間南海緊張局勢不是由中方挑起，責任不在中方；面對侵權挑釁，中方不得不採取必要措施，維護自身領土主權和海洋權益。布林肯有關言論罔顧事實，中方對此堅決反對。

此前，布林肯訪菲期間稱，中方在南海的挑釁行動違反國際法，侵犯菲方權利，威脅南海和平、安全和航行自由。在美方外交努力下，許多國家發表聲明支持菲方，美方與菲方站在一起，美對菲防務承諾堅如磐石。《美菲共同防御條約》第四條適用於在南海對菲海警、軍隊和公共船隻與飛機的武力襲擊。（外交部網站/中國駐菲律賓使館網站）