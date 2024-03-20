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外交部亞洲司司長約見菲駐華大使　就南海問題提嚴正交涉 (17:06)

外交部網站今（20日）發布消息，外交部亞洲司司長劉勁松昨（19日）約見菲律賓駐華大使Jaime Adriano FlorCruz，就中菲關係的基本原則和戰略方向問題交換意見。劉就菲方近期涉華負面表態，以及涉台、涉南海問題向對方提出嚴正交涉，表達強烈不滿和中方堅定立場。大使表示願管控分歧，推動雙邊關係企穩回升。

另據中國駐菲律賓使館網站消息，中國駐菲律賓使館發言人就美國國務卿布林肯有關南海問題言論回答記者。發言人指出，中方奉勸美方不要在南海問題上挑事生非、選邊站隊。中方將繼續採取一切必要措施，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益，維護南海和平穩定。

發言人表示，近段時間南海緊張局勢不是由中方挑起，責任不在中方；面對侵權挑釁，中方不得不採取必要措施，維護自身領土主權和海洋權益。布林肯有關言論罔顧事實，中方對此堅決反對。

此前，布林肯訪菲期間稱，中方在南海的挑釁行動違反國際法，侵犯菲方權利，威脅南海和平、安全和航行自由。在美方外交努力下，許多國家發表聲明支持菲方，美方與菲方站在一起，美對菲防務承諾堅如磐石。《美菲共同防御條約》第四條適用於在南海對菲海警、軍隊和公共船隻與飛機的武力襲擊。（外交部網站/中國駐菲律賓使館網站）

相關字詞﹕外交部 菲律賓 中菲關係 編輯推介

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