中澳第七輪外交戰略對話　王毅 : 雙方關係破冰重新起航 (12:54)

王毅表示，過去10年中澳關係的跌宕起伏，既留下需要汲取的教訓，也積累值得珍惜的經驗，最根本是堅持相互尊重，最關鍵是堅持求同存異，最重要是堅持互利共贏，最寶貴是堅持獨立自主。中澳關係既然走在正確軌道上，就要不猶豫，不偏航，不走回頭路，既然明確了前進方向，就要爭取走得穩、走得好、走得遠。

王毅表示，中方願同澳方進一步籌備好兩國的高層交往，全面重啟並利用好各領域建立的磋商對話機制，充分發揮互補優勢，鞏固發展能礦、農產品等傳統強項合作的基礎上，深入挖掘新能源、數字經濟、綠色發展、應對氣候變化等領域合作潛力。希望澳方採取切實措施維護市場經濟原則和公平競爭規則，為中國企業在澳投資經營提供公平、公正、透明、非歧視的營商環境。

黃英賢表示，澳中兩國同處一個地區，不應讓分歧定義澳中關係。澳方願同中方在相互尊重的基礎上進一步加強對話溝通，明智管控分歧，發揮互補優勢，不斷深化經貿、人文等領域合作，推動澳中全面戰略伙伴關係穩定發展，造福兩國人民，促進地區和平與發展。

雙方一致同意恢復並建立各領域對話並使其發揮切實作用，推動兩國外交、經貿、科技、教育、執法等主管部門開展更多合作，積極考慮開展海洋事務對話。雙方同意採取進一步措施便利兩國人員往來。（新華社）