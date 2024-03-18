江西男子涉捕殺國家一級保護朱䴉　警方介入處理 (12:59)

據相關帖文表示，江西婺源縣江灣鎮占坑村一名男子捕殺了當地唯一一隻朱䴉。鳥類攝影博主「零光片羽 Euroasianbirder」表示，事發於去年11月，該男子朱䴉給母親煲湯治療癌症而捕殺朱䴉，「聽說這隻朱䴉已經被吃了」，目前該博主已刪除帖文。

浙江錢江源國家公園管理局本月證實，公園實施的南方朱䴉種群重建項目中野化放歸的兩隻朱䴉，易地遷徙到江西婺源江灣鎮占坑村。江西當地非常重視，安排專職護林員全天候監測朱䴉活動軌跡，並嚴格控制人群進入朱䴉棲息區域，對朱䴉棲息地周邊村民進行保護宣傳。據一名觀鳥愛好者透露，上述兩隻朱䴉的其中一隻已被猛禽獵殺，餘下一隻則被捕獵。

占坑村村委會亦證實事發於去年，表示不清楚該男子打鳥的目的「但不是打來吃掉的，他是誤打了」，又稱對方屬別村的人，目前已被關在縣公安局。江西婺源森林鳥類國家級自然保護區管理中心則指出，事件已屬刑事案，公安部門已經介入，將有統一發布。

朱䴉為國家一級重點保護野生動物，被稱為「鳥中大熊貓」，是亞洲東部特有的珍稀瀕危鳥類。（上游新聞）