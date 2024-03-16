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即時兩岸

內地新業態「上門按摩」  多個APP被曝涉賣淫 (23:41)

在「3·15」消費者權益日來臨之際，內地近年出現的「上門按摩」業態被曝涉色情。在一些住宅小區、酒店、餐廳電梯內，常出現「上門按摩」的宣傳廣告，廣告圖片上，有身穿按摩技師制服的美女，宣稱主打24小時上門服務。內媒記者隨機體驗其中3個平台，按摩師均表示只要加錢，就可以提供「其他服務」。

在廣西南寧市主城區西鄉塘區瀚林學府小區，電梯內就出現了這樣一則按摩App的廣告，從兩個月前只有一張按摩圖介紹作為封面，變成整個廣告版面用漂亮女技師作為封面，並且宣傳可以24小時上門服務。有人覺得廣告內容引人遐想，會影響到未成年人。也有業主認為沒什麼，上門服務也為消費者提供了便利。此類廣告不僅在小區電梯裏出現，也在酒店、飯店等地方有張貼。廣告公司工作人員表示，這類按摩廣告符合廣告法的要求，廣告公司內部也已經審核通過。

內媒記者隨機掃描了「小M到佳」、「婉約到店」和「秋香到家」廣告中的二維碼。點擊進入後是一個個穿工作服的技師照片，還有評價、收藏、預約等選項。「小M到佳」499元（人民幣，下同）的「髖部舒緩spa」項目，技師透露從事按摩技師只需要有健康證與按摩師證，但健康證可以「花錢買到」。如有其他加錢的服務，要看按摩技師個人意願，平台是正規綠色的按摩平台。

「秋香到家」298元的「臥龍酣睡」項目按摩技師表示，她可以有「加錢」服務，根據客人的要求進行服務。過程中，按摩技師主動讓記者體驗「私密養護」項目，需額外支付500元。之後技師又表示自己還可以「過夜」，需要顧客額外支付2000元。「婉約到店」319元的按摩項目，技師透露，有的客人會向她們提出一些其他服務甚至涉性的要求。

志願律師王清水表示，按摩技師提出了明碼標價的涉性服務，根據最高法院意見規定，這屬於賣淫意識，只要另一方接受她提出的某種服務，達成賣淫嫖娼合議，雙方之間就構成了賣淫嫖娼行為。廣西社會科學研究院社會學研究所所長姚華認為，應該加強對提供專業服務人員資質的審核，保證服務人員的專業性，建立有效投訴監督管理機制，盡量保證提供服務人員及客戶人身、財產和個人信息安全，為有效保障雙方人員合法權益建立保障制度。（法治最前線、海博TV）

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