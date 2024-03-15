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中國安哥拉升級全面戰略合作伙伴  習：發展中國家群體性崛起勢不可擋 (20:15)

國家主席習近平今天（15日）在人民大會堂同來華進行國事訪問的安哥拉總統洛倫索舉行會談。兩國元首宣布，將中安關係提升為全面戰略合作伙伴關係。習近平指出，當前，發展中國家群體性崛起勢不可擋，無論是全球治理還是發展繁榮，全球南方都不應該缺席。

習近平指出，中方支持安哥拉維護國家主權、安全、發展利益，探索符合本國國情的現代化道路，實現國家發展振興，願同安方加強治國理政經驗交流，提升雙邊戰略關係水平，攜手推進各自國家現代化進程。中方願同安方實施好重點基礎設施項目，支持有實力的中國企業赴安哥拉開展多種形式合作，助力安實現農業現代化、工業化、經濟多元化。中方將繼續實施好援安哥拉醫療隊等項目，向安留學生提供獎學金名額，增進人文交流和人民友好。

洛倫索表示，無論是在安哥拉結束內戰百廢待興之時，還是應對新冠疫情困難之際，中國都是最早向安方提供寶貴支持的國家，安方對此表示衷心感謝。安方歡迎更多中國企業赴安投資，助力安哥拉國家發展振興。安方堅定奉行一個中國政策，認為台灣是中國不可分割的一部分，相信台灣問題一定會得到圓滿解決。

會談後，兩國元首共同見證簽署關於編制共建「一帶一路」合作規劃、經貿、農業、綠色發展等領域多項雙邊合作文件。（新華社）

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