禁境外社媒卻批評美TikTok法案 汪文斌：不具可比性 (17:28)

汪文斌在記者會稱，只要遵守中國法律法規要求，一向歡迎各類平台產品服務進入中國市場，「這一規定對所有的外國企業一視同仁，沒有歧視性。」但TikTok完全按美國法律註冊，卻遭動用國家力量打壓，不僅要實施禁令，甚至還要強制剝離。一個標榜言論自由，自詡為自由市場經濟的國家，卻不惜動用國家力量打壓特定企業，這才是真正具有諷刺意味。另對於美國鋼鐵工人聯合會要求調查中國船舶行業，他強調中國船舶、海運等行業靠的是口碑，而非歧視性的貿易手段。

伯恩斯周四（14日）稱，中國政府一方面禁止國民使用X、Instagram、Facebook及Google等美國社交平台和網站，另一方面卻通過X批評美國，認為這非常諷刺。他又指，無論是TikTok等商業科技應用程式，或先進微型晶片等可轉化成軍事用途的技術，均是中美之間的競爭核心。他另談及對中國的晶片出口管制，強調美方不會在國家安全問題上妥協或就此展開談判，亦不會讓中方通過美國的先進技術加強軍事實力，損害美軍利益。（彭博社、澎湃新聞）