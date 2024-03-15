習近平提中共六大難題須解決  「能打敗我們的只有我們自己」 (17:22)

習近平在文中提及，黨的規模大了，一些人容易出現搞小山頭、小圈子、小團伙現象，容易出現尾大不掉、自行其是問題，破壞黨的團結統一，影響黨的凝聚力戰鬥力；隨着改革開放逐步深入，社會利益多元化、思想多樣化也深刻影響到黨員、幹部的觀念和行為。因此，必須做到凝心聚力、眾志成城，確保全黨緊密團結在黨中央周圍，步調一致向前進。

習近平指出，中共是在馬克思主義建黨學說指導下、按照民主集中制原則建立起來的世界最大政黨，既有辦大事、建偉業的巨大優勢，也面臨治黨治國的特殊難題。他提出的幾大難題包括：一，如何始終不忘初心、牢記使命；二，如何始終統一思想、統一意志、統一行動；三，如何始終具備強大的執政能力和領導水平；四，如何始終保持幹事創業精神狀態；五，如何始終能夠及時發現和解決自身存在的問題；六，如何始終保持風清氣正的政治生態。

習近平說，堡壘最容易從內部被攻破，「能打敗我們的只有我們自己」，一些人很容易在執政業績光環的照耀下出現忽略自身不足、忽視自身問題的現象，陷入「革別人命容易，革自己命難」的境地。

該篇文章是習近平2023年1月9日在中共二十屆中央紀委二次全會上講話的一部分。[全文連結]（求是網）