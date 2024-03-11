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2024年3月11日星期一
人大閉幕 通過政府工作報告、新修訂國務院組織法
(15:43)
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十四屆全國人大二次會議閉幕會今日（11日）下午3時在北京人民大會堂舉行，會議表決通過關於政府工作報告的決議，以及新修訂的國務院組織法。（新華社）
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