兩會｜工作報告解讀：經濟增長目標訂為約5%　考慮了國內外形勢 (18:51)

黃守宏表示，從當前需要看，要擴大就業、增加居民收入、防範化解風險，都需要一定的經濟增速。他稱今年就業壓力是比較大，城鎮新增就業要達到1200萬人以上，要實現就業目標，經濟大體上需要保持5%左右的增速。

黃守宏又稱，從長遠或中長期來看，到2035年基本實現社會主義現代化，人均國內生產總值就要達到中等發達國家的水平，這裏面隱含着對經濟增速的要求。根據各方面的測算，從現在到2035年要基本實現社會主義現代化的目標，大體要保持5%左右的經濟增速，其中有當前中國經濟增長的支撐條件和有利因素綜合權衡。

全國人大代表、清華大學五道口金融學院副院長田軒表示，5%左右增長目標是實事求是，而且留有一定的彈性和空間。他認為，去年中國GDP實際增長了5.2%，這個5%左右的增長與去年有連續性，同時也跟現在促消費、提內需的政策產生的正面效應互相吻合。（中國網/明報記者）