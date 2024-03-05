中菲海警船南海碰撞　中批菲「蓄意碰瓷滋事」　菲斥攔截「魯莽非法」【短片】 (13:05)

中國海警局新聞發言人甘羽表示，菲方違背自身承諾，刻意派出兩艘海警船、兩艘運補船擅闖中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，向其非法「坐灘」軍艦運送物資。中國海警嚴格依法管控予以規制，出於人道主義對菲運送必需生活物資的一艘船作出臨時特殊安排，現場處置合理合法。惟其間菲海警4407號船無視中方一再警告，違反《國際海上避碰規則》，以不專業及危險方式，故意衝撞中方正常執法的海警21555艇，導致發生輕微刮蹭，責任完全在菲方。

甘羽批評菲方言而無信，蓄意碰瓷滋事，惡意煽宣炒作，持續破壞南海地區和平穩定。中國海警始終嚴陣以待，隨時堅決回擊任何侵權挑釁行徑，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

菲律賓海岸警衛隊就表示，菲方海警船當時正為在南海的軍隊艦艇補給。海岸警衛隊發言人塔里埃拉（Jay Tarriela）於社交媒體X發布片段，顯示中菲海警船碰撞情況，批評中方海警船進行「危險動作和攔截」導致碰撞，斥責其行為是「魯莽和非法」，菲方海警船結構輕微損毁，目前已部署其他船前往仁愛礁替代補給。（中國海警／法新社）