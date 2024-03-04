兩會｜婁勤儉回應美國大選：不論誰當選　希望美方同中方相向而行 (17:33)

婁勤儉說，中美關係穩下來、好起來，是大家普遍關注並期待的。中方的態度一以貫之，就是按照國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動兩國關係穩定、健康和可持續發展。他希望美方遵守承諾，共同築牢中美關係「五個共同」重要支柱，把兩國元首三藩市會晤達成的共識和願景落到實處。

「坦率地說，在中國老百姓的印象中，經常看到一些美國國會議員拋出反華議案，採取針對中國機構、企業和公民的反華言行，甚至竄訪中國台灣地區。」婁勤儉說，這些做法粗暴干涉中國內政，損害中方正當權益，干擾兩國正常的交往合作。對此，中國全國人大也通過發表聲明等方式，明確表達了中方堅決反對的立場和態度。

婁勤儉表示，過去幾年來，雖然遭遇了多重困難，但中美立法機構仍通過各種方式保持接觸，去年美國國會參議院多數黨領袖舒默參議員率兩黨議員代表團訪華就是其中一例。今年是兩國建交45周年，雙方立法機構還是要多來往、多對話、多交流，為中美關係平穩發展發揮建設作用。（中新社）