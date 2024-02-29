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政治局會議討論政府工作報告　 強調財政政策要適度加力 (16:51)

中共中央總書記習近平今（2月29日）主持政治局會議，討論國務院擬提請第十四屆全國人民代表大會第二次會議審議的《政府工作報告》稿。

會議認為，過去一年，新冠疫情防控實現平穩轉段，經濟實現回升向好，民生保障有力有效，全年經濟社會發展主要目標任務圓滿完成。

會議強調，今年要着力推動高質量發展，全面深化改革開放，推動高水平科技自立自強，加大宏觀調控力度，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，統籌高質量發展和高水平安全，切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，增進民生福祉，保持社會穩定，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。

會議指出，今年積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致性，營造穩定透明可預期的政策環境。要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。要深入實施科教興國戰略，着力擴大國內需求，堅定不移深化改革，擴大高水平對外開放，有效防範化解重點領域風險。要堅持不懈抓好「三農」工作，紮實推進鄉村全面振興，推動城鄉融合和區域協調發展。要加強生態文明建設，推進綠色低碳發展。要切實保障和改善民生，加強和創新社會治理。要加強政府自身建設，堅決糾治形式主義、官僚主義，真抓實幹、埋頭苦幹、善作善成，努力完成全年經濟社會發展目標任務。（新華社）

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