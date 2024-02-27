全國「掃黃打非」工作會議召開  要求有力維護文化安全 (19:14)

新華社報道，會議強調，要深入學習貫徹習近平文化思想，自覺擔負起新時代新的文化使命，圍繞護安全、防風險、正風氣、促發展，堅持系統觀念、底線思維，堅持一以貫之、穩中求進，強化系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，有力維護文化安全。要把「掃黃打非」各項任務落到實處，緊盯人民群眾反應強烈的突出問題，深入開展「淨網」、「護苗」、「秋風」等專項行動，聚焦重點領域開展集中整治，嚴厲打擊各類非法出版傳播活動，堅決掃除淫穢色情等文化垃圾，護助未成年人健康成長。

「掃黃打非」是指掃除黃色出版物、打擊非法出版活動。其中，黃色出版物包括有淫穢色情內容的書刊、音像製品、電子出版物及網上資訊等。

全國「掃黃打非」工作小組由中宣部、統戰部、中央政法委、中央網信辦、中央台辦、國務院辦公廳、最高法院、最高檢察院、教育部、工信部、公安部、國安部、民政部、財政部、住建部、交通部、文旅部、海關總署、國家市監總局、國家廣電總局、國家版權局、中國民航局、國家郵政局、北京市委、中央軍委政工部、中國鐵路總公司等26個部門組成。全國「掃黃打非」工作小組辦公室設在中宣部。（綜合報道）