前外長秦剛辭去全國人大代表職務 (16:43)

秦剛在2022年12月接任外交部部長。2023年1月在天津市人大會議上當選全國人大代表，同年7月被免去外交部部長職務，10月被免去國務委員職務。

全國人大常委會公告還指出，黑龍江省人大常委會決定罷免黑龍江原副省長王一新、省水利廳原一級巡視員孫飈的第十四屆全國人民代表大會代表職務。湖南省人大常委會決定罷免湖南臨武舜華鴨業發展有限責任公司董事長兼總經理胡建文、郴州市第一人民醫院黨委書記雷冬竹的第十四屆全國人民代表大會代表職務。廣東省人大常委會決定罷免省衛健委原黨組書記兼主任朱宏的第十四屆全國人民代表大會代表職務。貴州省人大常委會決定罷免貴州省黔東南州委原書記安九熊的第十四屆全國人民代表大會代表職務。陸軍軍人代表大會決定罷免解放軍中部戰區原副司令李志忠的第十四屆全國人民代表大會代表職務。

另外，廣東省人大常委會決定接受黃家武辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。湖北省人大常委會決定接受馮杰鴻辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。廣西壯族自治區人大常委會決定接受陸偉偉辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務。

上海市第十六屆人大常委會第十一次會議補選黃莉新為第十四屆全國人民代表大會代表。第十四屆全國人民代表大會常務委員會第八次會議根據代表資格審查委員會提出的報告，確認黃莉新的代表資格有效。

截至目前，第十四屆全國人民代表大會實有代表2956人。（綜合報道）