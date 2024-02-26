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中央政治局委員、中央部門黨組書記等向習近平述職 (16:53)

央視新聞今（26日）報道，國家主席習近平認真審閱中央政治局委員、書記處書記等述職報告並提出重要要求，強調今年是中華人民共和國成立75周年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年。要全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，自覺增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，帶頭鞏固拓展主題教育成果，緊緊圍繞推進中國式現代化，抓好黨中央決策部署和各項任務的貫徹落實。

根據中共黨中央有關規定，中央政治局委員、書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協黨組成員，最高人民法院、最高人民檢察院黨組書記每年要向黨中央和總書記習近平書面述職。官媒報道有關負責人已按規定述職。

習近平要求，要堅持穩中求進工作總基調，貫徹穩中求進、以進促穩、先立後破的要求，完整、準確、全面貫徹新發展理念，進一步全面深化改革，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續增進民生福祉。要樹牢造福人民的政績觀，帶頭走好新時代黨的群眾路線，糾治形式主義、官僚主義頑瘴痼疾，切實為基層減負，以作風轉變促工作落實。要保持自我革命精神，在潔身自好、廉潔自律上樹標桿、作表率，履行全面從嚴治黨主體責任。要立足自身職責，強化政治擔當，突出重點、把握關鍵，銳意進取、真抓實幹，以中國式現代化進一步凝心聚力，為推進強國建設、民族復興偉業而團結奮斗。（央視新聞）

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