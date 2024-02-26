太平洋島國圖瓦盧選出新總理確立對台關係　外交部：堅持一個中國是人心所向 (16:08)

身為台灣僅存3個太平洋友邦之一的圖瓦盧上月26日舉行國會選舉，選出新一屆16名議員。親台原總理拿塔諾（Kausea Natano）在大選中喪失議席，大選前被視為總理熱門的時任財長潘恩鈕（Seve Paeniu）亦表明新政府會檢討對台關係，令外界關注到圖瓦盧對海峽兩岸的取態會否生變。最終，唯一獲提名出選總理的特奧（Feleti Teo），周一在該國首次沒有人投反對票下當選。

特奧於1991年至2000年擔任圖瓦盧首任總檢察長，曾為太平洋島國論壇工作，最近職位是中西太平洋漁業委員會主席。他以往未有公開談及對台關係和澳洲安全協議等的立場。

不過，台灣駐圖瓦盧大使林東亨在參加特奧獲提名為總理的儀式後向法新社說，已獲特奧和全體國會議員保證，台圖關係「穩固、堅實、經久且永恆」。林東亨說：「選前謠言滿天飛，都是些假消息。」他又形容與特奧是非常好的朋友，彼此很熟。

在北京，外交部例行記者會上，有記者問到圖瓦盧選舉結果時，毛寧表示世界上已經有183個國家在一個中國原則基礎上同中國建立了外交關係，極少數仍然與台灣地區保持所謂「邦交」的國家，應當選擇站在歷史正確一邊，做出符合自身根本和長遠利益的正確決斷。（中央社/法新社/路透社/新華社/鳳凰衛視）