國台辦新春聯誼  台商：覆艇是個案  希望維繫ECFA (23:16)

在聯誼會上，國台辦主任宋濤向在場台商台企代表拜年，也向2300萬台灣同胞致以新春祝福。

宋濤表示，儘管兩岸關係發展過程中會出現一些逆流，但始終沒有人改變兩岸關係的基本格局和發展方向，海峽兩岸都是中國人，說中國話、寫中國字、敬中國神、過中國節。他呼籲全體台商、台胞，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨分裂和外來干涉，勇於突破民進黨當局設置的種種障礙，積極投身兩岸交流合作。

全國台企聯榮譽會長丁鯤華表示，如果依照民進黨的政策，降低對大陸的依存度，對台灣來說是絕對不可承受的災難。兩岸唇齒相依，在經濟與產業上相輔相成、優勢互補。面對全球紛亂而分化的環境，兩岸最好的應對就是做加法，只有彼此合作、共同發展，經濟才能盤旋直上。

赴京參會的台灣工業總會秘書長陳益民指出，今天特地來到這裏，就是表達台灣產業界的願望，希望能夠維繫與強化ECFA，繼續實施惠台的措施。他說，ECFA是經濟合作架構，盼兩岸雙方人員能夠多多談、多多交流，兩邊的產業界都有這樣的期待；台灣的主流民意是要和平，並希望與大陸一同發展。

當被問及金廈海域覆艇事件是否造成兩岸緊張，陳益民表示，這一件事情仍是個案，台灣也非常重視，希望這件事情能夠順利解決，相信兩邊的人員都會很積極處理。台企聯榮譽會長郭山輝則在受訪時表示，這是一個意外事件，台灣方面要做深刻檢討，思考是否在事情處理速度與透明化方面做得到位。他說，雖然這是單一偶發事件，但從事件中可以看到，兩岸交流合作很重要；若不繼續交流發展，這一小事件都會造成互相不諒解、沒辦法處理的尷尬狀態。（中通社/中央社）