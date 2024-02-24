明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時兩岸

國台辦新春聯誼  台商：覆艇是個案  希望維繫ECFA (23:16)

大陸國台辦今天（24日）在北京舉辦2024年台商新春聯誼會。《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）、金廈海域覆艇紛爭成為與會台商關注議題，有台商表示覆艇屬個案，盼能順利解決，認為台方應就處理方式作檢討。

在聯誼會上，國台辦主任宋濤向在場台商台企代表拜年，也向2300萬台灣同胞致以新春祝福。

宋濤表示，儘管兩岸關係發展過程中會出現一些逆流，但始終沒有人改變兩岸關係的基本格局和發展方向，海峽兩岸都是中國人，說中國話、寫中國字、敬中國神、過中國節。他呼籲全體台商、台胞，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨分裂和外來干涉，勇於突破民進黨當局設置的種種障礙，積極投身兩岸交流合作。

全國台企聯榮譽會長丁鯤華表示，如果依照民進黨的政策，降低對大陸的依存度，對台灣來說是絕對不可承受的災難。兩岸唇齒相依，在經濟與產業上相輔相成、優勢互補。面對全球紛亂而分化的環境，兩岸最好的應對就是做加法，只有彼此合作、共同發展，經濟才能盤旋直上。

赴京參會的台灣工業總會秘書長陳益民指出，今天特地來到這裏，就是表達台灣產業界的願望，希望能夠維繫與強化ECFA，繼續實施惠台的措施。他說，ECFA是經濟合作架構，盼兩岸雙方人員能夠多多談、多多交流，兩邊的產業界都有這樣的期待；台灣的主流民意是要和平，並希望與大陸一同發展。

當被問及金廈海域覆艇事件是否造成兩岸緊張，陳益民表示，這一件事情仍是個案，台灣也非常重視，希望這件事情能夠順利解決，相信兩邊的人員都會很積極處理。台企聯榮譽會長郭山輝則在受訪時表示，這是一個意外事件，台灣方面要做深刻檢討，思考是否在事情處理速度與透明化方面做得到位。他說，雖然這是單一偶發事件，但從事件中可以看到，兩岸交流合作很重要；若不繼續交流發展，這一小事件都會造成互相不諒解、沒辦法處理的尷尬狀態。（中通社/中央社）

上 / 下一篇新聞