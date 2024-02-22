大陸快艇案生還者稱船遭台方撞翻　台海巡署反駁：蛇行甩尾自撞翻覆 (17:00)

陳建文表示，事發當天CP-1051艇負責執行中午12時至下午4時的海上巡邏勤務。中午12時52分，CP-1051艇接獲通報，稱有大陸快艇通過限制水域、禁止水域，到達北碇附近開始徘徊作業。CP-1051艇抵達周邊後，依照標準登檢作業程序，艇長當時開啟警示燈與警報器，同時快速往陸艇左舷靠近。

陳建文說，陸船為躲避登檢蛇行、甩尾，在1分多鐘追逐過程中，陸船突然往右急轉彎，船尾撞上CP-1051艇右前方，因離心力造成反彈而翻覆。CP-1051艇馬上迴轉，兩名原要登檢的艇員也立即跳到翻覆漁船上搜索，救起兩名浮出海面的漁工。第三名漁工不久後從陸船後方浮上來，艇長立即用救生圈將之救起，但當時已失去意識，海巡將人拉上巡防艇甲板急救。

陳建文說，當時艇長詢問兩名有意識漁工是否還有人沒被救起，獲知還有1人未救起，立即通報請求支援，艇長並決定將失去意識的漁工先送到復國墩漁港。搜救人員隨後在駕駛艙發現最後1名漁工被困駕駛艙，救出時已無意識。

昨日（21日）兩名返回福建的生還船員向陸媒披露是失事船舶是遭台方碰撞翻覆，台方也首次承認追逐過程中「船身多次接觸」。消息再次燃點大陸民憤，國台辦昨晚也就事件再度發聲，要求台方鄭重向遇難者家屬道歉，並絕不允許此類事件再度發生。（中央社）