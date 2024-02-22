廣州南沙瀝心沙大橋遭船撞斷增至5死　當局：船員操作失當引致【短片】 (18:00)

【11:48】廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋今天（22日）清晨遭船撞擊，導致橋身斷開，橋上有車輛掉落。廣州市海上搜救中心通報，經初步調查，牽涉4輛車及1輛電單車，其中兩輛車落水，其他3輛掉落到船上。目前兩人死亡，兩人獲救，1名船員輕傷，另有3人失蹤。事故原因正在調查。央視新聞報道稱，涉事船主已被扣留。

極目新聞引述當地居民稱，有一輛巴士及另一輛車掉落到船裏。交通部廣州打撈局已派潛水員和打撈船到現場救援。廣州巴士集團公告稱，其一輛巴士事發時駛經該段大橋，巴士隨斷裂橋面掉落，當時車上只有司機一人，目前未知司機情況。

南沙區新聞中心官方微博「廣州南沙發布」指出，事發於今晨約5時30分，一艘空載的貨櫃船從佛山南海開往廣州南沙途中，駛經洪奇瀝水道時撞上瀝心沙大橋的橋墩，導致橋面斷裂。

交通部南海救助局啟動緊急應變計畫，組織廣州、深圳救助基地25名救援人員及專業救助裝備，前往現場。

（央視／廣州南沙發布／極目新聞／大灣區之聲）