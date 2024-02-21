新北工廠倉庫失火殃及台北飄塑膠惡臭 (00:33)

台灣新北市深坑區一間工廠的地下室倉庫昨（20日）日起火，燃燒的紙張與塑膠雜物產生刺鼻異味，影響台北市文山區。新北市環保局表示，雖已滅火，空氣品質持續改善，仍建議受影響民眾暫時關閉門窗、外出戴口罩，避免長時間在戶外逗留，以減少呼吸道及眼睛不適。
中央社報道，台北環保局稱離火災地最近的木柵空品站的數值都算正常，其他行政區的空氣質量也持續偵測中，正在跟新北確認狀況。新北環保局表示，已於昨晚6時至現場監測空氣品質，發現下風處新店靠近台北市景美區的粒狀污染物濃度偏高，濃度介於每立方米50至60微克（ug/m3），且濃煙飄散至新店、中永和及台北市一帶。
新北消防局表示，火場位於深坑區北深路三段、東南科大對面工廠的地下室倉庫，該處地下室堆放紙箱、紙張、塑膠製品等雜物，現場在下午2時許起火，火勢延燒到1樓，起火原因待調查。火勢於晚間6時31分撲滅，但直至晚間9時許地下室仍濃煙密布、飄出惡臭。
《聯合報》稱事發廠房的公司為專門經銷家電及視聽設備的電子產品公司，「推測勢必會有眾多電子產品的鋰電池被燃燒；有義消指出，該廠房每層樓至少有7000顆鋰電池，將釋放大量有毒氣體」。不過有關消息暫未獲官方確認。（綜合報道）