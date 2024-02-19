湖南解放思想大討論活動　徵集「讓老百姓日子更好」點子 (14:29)

倡議書稱，為順利實現美好藍圖，加快推進高質量發展，湖南省委決定在全省開展解放思想大討論活動。「獻策湖南」是為充分凝聚全省廣大幹部群眾及關心湖南發展的社會各界人士的智慧，活動由即日起至3月下旬向社會開展。高質量的金點子將呈送湖南省委、省政府，並轉送有關部門認真抓好落實。湖南省委解放思想大討論活動辦公室還將給予獎勵。

倡議書提出6方面獻策內容，包括：進一步把思想和行動統一到以國家主席習近平為核心的黨中央決策部署上來；圍繞高質量發展首要任務，如何實施好標誌性工程、抓好現代化產業體系、高水平科技自立自強、對接融入國家戰略、區域協調發展、招商引資、鄉村振興、生態環境等重點工作；謀劃實施好重點民生實事，讓老百姓的日子一年更比一年好；踐行總體國家安全觀，防範化解各類重大風險；深入推進全過程人民民主的湖南實踐；不斷提升幹部政治能力和學習調研、科學思維、綜合決策、改革創新、攻堅克難、駕馭風險、群眾工作、依法辦事等各方面能力。

倡議書指出，獻策內容要求立場正確、觀點明確、言簡意賅，體現創新性、針對性和可操作性，具有較強的決策參考價值。（澎湃新聞）