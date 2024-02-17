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即時兩岸

回應金門翻艇案  國台辦：不存在「禁止、限制水域」 (23:59)

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（17日）表示，2月14日發生的台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情；海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

朱鳳蓮表示，大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也決不容忍；台方應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代。她說，大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。

大陸一艘載有4人的快艇14日下午闖入金門海域，遭海巡署人員追緝，但該船拒檢蛇行翻覆釀2死。台灣海委會主委管碧玲15日指出，海巡署守護的水域有兩層，一層是外圈的限制水域、一層是內部的禁止水域，這艘越界捕魚的船舶已經進到禁止水域，因此海巡署依法行政，且這艘船舶是沒有船名、沒有船舶證書也沒有船籍登記的「3無船舶」，這是兩岸協同執法時都關注且加強取締的對象，海巡署執法有據，沒有遂行惡性行為。

另外，大陸4000噸級研究船「大洋號」15日被海巡發現出現在花蓮港東南方航行，海巡署指出，發現後立即派遣桃園艦前往監控，避免航入台灣限制水域，目前仍持續監控對峙中。（新華社、中央社）

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