會見博雷利   王毅：籌備好新一次中歐領導人會晤 (21:21)

王毅說，近段時間，中歐恢復各層級交往，取得積極成果；雙方要尊重彼此核心關切，堅持伙伴關係定位和合作共贏主基調，籌備好新一次中歐領導人會晤，充分發揮戰略、經貿、綠色、數字等各領域對話機制作用，加強應對氣變、人工智能等合作，打造人文交流亮點，為雙方人員往來提供更多便利，推動中歐全面戰略伙伴關係不斷向前邁進。

博雷利表示，歐中關係發展良好，雖存在競爭，但能夠也應當加強合作，「我支持歐中關係發展，支持歐中正常經貿往來，主張管理好雙方分歧，反對同中國『脫鈎』。」歐盟將繼續奉行一個中國政策。雙方還就烏克蘭危機、加沙衝突等交換了看法。

當地時間2月17日，王毅應約會見法國外長塞茹爾內。王毅說，面對冷戰思維捲土重來、陣營對抗危險上升，中法作為具有全球影響的獨立自主大國，應加強對話合作，共同致力於塑造一個和平穩定、平等有序的多極世界格局，以積極向上的姿態開啟中法關係下一個60年。希望法方為中國企業在法發展提供公平、透明、良好的營商環境。

塞茹爾內表示，法中迎來建交60周年具有重要意義，法方願以此為契機加強高層往來，拓展經貿、人文、旅遊、新能源、應對氣變、保護生物多樣性等各領域合作。法方重申堅持一個中國政策，將繼續堅持戰略自主，反對「脫鈎斷鏈」。（新華社）