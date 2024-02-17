會見博雷利   王毅：籌備好新一次中歐領導人會晤 (21:21)

中共中央政治局委員、外交部長王毅當地時間2月16日在出席慕尼黑安全會議期間應約會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。
王毅說，近段時間，中歐恢復各層級交往，取得積極成果；雙方要尊重彼此核心關切，堅持伙伴關係定位和合作共贏主基調，籌備好新一次中歐領導人會晤，充分發揮戰略、經貿、綠色、數字等各領域對話機制作用，加強應對氣變、人工智能等合作，打造人文交流亮點，為雙方人員往來提供更多便利，推動中歐全面戰略伙伴關係不斷向前邁進。
博雷利表示，歐中關係發展良好，雖存在競爭，但能夠也應當加強合作，「我支持歐中關係發展，支持歐中正常經貿往來，主張管理好雙方分歧，反對同中國『脫鈎』。」歐盟將繼續奉行一個中國政策。雙方還就烏克蘭危機、加沙衝突等交換了看法。
當地時間2月17日，王毅應約會見法國外長塞茹爾內。王毅說，面對冷戰思維捲土重來、陣營對抗危險上升，中法作為具有全球影響的獨立自主大國，應加強對話合作，共同致力於塑造一個和平穩定、平等有序的多極世界格局，以積極向上的姿態開啟中法關係下一個60年。希望法方為中國企業在法發展提供公平、透明、良好的營商環境。
塞茹爾內表示，法中迎來建交60周年具有重要意義，法方願以此為契機加強高層往來，拓展經貿、人文、旅遊、新能源、應對氣變、保護生物多樣性等各領域合作。法方重申堅持一個中國政策，將繼續堅持戰略自主，反對「脫鈎斷鏈」。（新華社）