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「洪荒泳將」包車遭勒索官速處理  央媒問「假如不是傅園慧」 (19:08)

內地人氣運動員、游泳女將傅園慧今天（2月17日）在吉林長白山遭遇包車司機勒索，她在新浪微博發帖求助，迅即獲吉林官方介入解決、嚴懲司機。央視網發文評論事件，直問「假如（被勒索的）不是傅園慧呢？」

傅園慧今晨約9時發帖求助，稱「包了車現在被勒索了，半路加錢讓我們買票；（我們）不同意，他不開車了咋辦，我要不要報警啊？」隨後，傅園慧再發多條評論，稱「（司機）現在想把我們留半路高速上」、「（司機）不知道我是誰」、「在去雪嶺馬拉爬犁的路上」等。

此事迅速引起輿論關注，登上微博熱搜榜，早上10時56分傅園慧再次發文：「感謝網友們的關心，吉林文旅部門已經第一時間介入，問題已經解決，謝謝大家。」吉林當局稱，事發地已展開全面調查，表示將對司機的違規行為嚴厲懲處，絕不姑息。

央視網直言，傅園慧的遭遇不是什麼新鮮事，所不同的是，傅園慧不是「普通的遊客」，她憑借強大的「名人效應」迅速解決了問題；但在這背後，大家一個共同的追問是：假如（被勒索的）不是傅園慧呢？

央視網追問一系列的疑問：「光天化日之下，誰給司機這樣的膽量呢？這是個案呢，還是普遍的現象呢？為什么總是被動應付、不能主動出擊呢？……問題交給文旅部門去作答。」央視網稱，市場競爭最終拼的是產品和服務，產品再好，服務跟不上，既留不住人，還可能嚇退後來人。

傅園慧1996年1月7日生於浙江杭州。2016年8月8日，里約奧運會女子100米仰泳半決賽，傅園慧以58秒95的當時個人最好成績晉級決賽，賽後採訪中，喜出望外的她在鏡頭前出現誇張表情，稱自己已經使出洪荒之力，毫無保留實力，隨即走紅網絡。（綜合報道）

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