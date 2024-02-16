內地賀歲檔票房破70億   四部電影滿意度超85分 (23:38)

中國電影藝術研究中心聯合藝恩今天共同發布《中國電影觀眾滿意度調查·2024年春節檔》，調查結果顯示，春節檔觀眾滿意度得分85.9分，為2015年以來調查9個春節檔的第二名，同時居歷史調查各檔期滿意度第四位。

檔期調查的8部影片中，有4部超過85分：

一，《飛馳人生2》86.2分；

二，《第二十條》86.1分；

三，《熱辣滾燙》85.9分；

四，《熊出沒·逆轉時空》85.5分。

韓寒導演的《飛馳人生2》展現喜劇和熱血精神，為歷史調查64部春節檔影片第6名。張藝謀導演的《第二十條》圍繞現實題材故事，以小人物為切口展示法條背後的公理人情，為歷史調查64部春節檔影片第7名。《熱辣滾燙》是由賈玲導演並主演的第二部作品，被認為是真誠而勇敢的作品，為歷史調查64部春節檔影片第9名。《熊出沒·逆轉時空》進一步擺脫純低幼標籤，向全年齡段受眾拓展。

普通觀眾最愛《飛馳人生2》，專業觀眾最青睞《第二十條》。在專業觀眾評價體系中，《第二十條》的類型創作、創意新穎度、情節合理度、主要演員的表演、不枯燥、思想情感的深廣度和傳播方式7項指標得分均居檔期首位。（證券時報、澎湃新聞）